Поголів'я худоби скоротилося на 1,7%

Поголів'я великої рогатої худоби в господарствах Криму всіх категорій на 1 березня 2012 року скоротилося в порівнянні з 1 березня 2011 року на 1,7% до 142,3 тис. голів, птиці - на 1,5% до 11 млн. 102,6 тис. голів, повідомило республіканське управління статистики.

Зокрема, поголів'я корів зменшилося на 4 тис. до 71,2 тис. голів, свиней - на 10,5 тис. до 169,8 тис. голів, овець і кіз - на 35,5 тис. до 324,6 тис. голів.

У господарствах за січень-лютий 2012 року обсяг виробництва м'яса (реалізації на забій худоби і птиці) склав 29,8 тис. т (на 0,7% більше аналогічного періоду 2011 року), виробництва молока - 31,7 тис. т (менше на 3,1%), яєць - 87,1 млн. штук (менше на 29,3%).