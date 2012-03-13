Україна та Росія обговорюють заміну озброєнь ЧФ РФ

Переговори щодо заміни озброєнь Чорноморського флоту Росії з керівництвом України тривають, сказав заступник міністра оборони Росії Анатолій АНТОНОВ у вівторок в Москві

«Україна - наш стратегічний партнер, і зрозуміло, що проблема ЧФ і перебування його в Севастополі - одне з ключових питань», - сказав АНТОНОВ.

Він підкреслив, що керівництво Міноборони Росії дуже хвилює, як живе Чорноморський флот і що потрібно зробити, щоб він міг нормально функціонувати.

«Ті питання, які існують між Україною та Росією у врегулюванні технічних аспектів щодо заміни озброєнь і кораблів, вирішуються. У нас проходять дуже ефективно й конструктивно ці консультації. Ми перебуваємо у стадії переговорів», - сказав заступник міністра.

За словами АНТОНОВА, це питання технічного характеру, і найближчим часом сторони вийдуть на взаємоприйнятне рішення, яке влаштує Україну та Росію, а також знімуть усі технічні обмеження щодо оновлення озброєнь ЧФ РФ.