Кричати "караул" українці тепер будуть за єдиним номером

Верховна Рада cхвалила закон «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» (№ 9074). За проголосувало 245 із 419 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Система 112 забезпечує організацію надання екстреної допомоги населенню у разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій. Вона включає утворены у складі територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту центри екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, оперативно-диспетчерські служби, підрозділи екстреної допомоги населенню, які з використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів надають екстрену допомогу населенню.

Регулювання системи 112 здійснюється Кабінетом міністрів, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Оператори центрів 112 приймають та обробляють екстрені виклики, передають інформацію про такі виклики та їхны аудіозаписи (у разі потреби) відповідним оперативно-диспетчерським службам.

Для забезпечення обробки екстрених викликів оператори центрів 112 мають право використовувати інформацію, що міститься у базах даних операторів телекомунікацій, зокрема: для абонента фіксованого телефонного зв’язку - абонентський номер, прізвище, ім’я, по батькові, найменування та адресу; для абонента рухомого (мобільного) зв’язку - абонентський номер та місцезнаходження на момент здійснення екстреного виклику.

Передбачається, що закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.