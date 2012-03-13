Запасів води в Чорноріченському водосховищі достатньо

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА розпорядився заспокоїти громадськість щодо запасів води в Чорноріченському водосховищі - основному для Севастополя джерелі питної води.

«Заспокойте громадськість. У мене була розмова і з президентом, і з Радою національної безпеки України, ми провели також нараду з керівництвом "Севміськводоканалу". Вода є і буде», - сказав він на апаратній нараді, звертаючись до керівництва КП «Севміськводоканал» і Управління у справах надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків катастрофи на ЧАЕС Севастопольської МДА у зв`язку з публікаціями, що з`явилися в ЗМІ, про критичний рівень запасів води в Чорноріченському водосховищі.

Водночас начальник Управління у справах надзвичайних ситуацій Мирослав САГАЙДАК повідомив, що рівень запасів води в Чорноріченському водосховищі становить 19 млн. 922 тисячі кубометрів, що є найнижчим показником за останні декілька років. «За тиждень прийшло 472 метри кубічних (води), витрати становили 546 тисяч метрів кубічних», - сказав він.

Директор «Севміськводоканалу» Микола ПЕРЕГУДА в інтерв`ю журналістам підтвердив, що зараз у Чорноріченському водосховищі - 19,9 млн. куб. метрів води при повному його заповненні на рівні понад 40 млн. куб. метрів. Разом із тим, він сказав, що не вважає ситуацію критичною.

ПЕРЕГУДА заявив: «Сьогодні цю тему (забезпеченості міста питною водою) намагаються направити в русло пліток і всього іншого. Той обсяг води, який на сьогодні є у водосховищі, реально, навіть без приходу, забезпечить місто, як мінімум, три місяці нормальним водопостачанням. Ми сподіваємося і віримо в те, що той сніг, який є в горах, дозволить нам наповнити водосховище до необхідного обсягу, щоб не купувати воду у Сімферополя й не подавати її з Міжгірського водосховища (так звану «дніпровську» воду). Якщо прийде 20 мільйонів кубів води, є надія на те, що води на весну-літо вистачить. Поки ніякої загрози немає. І ніяка дніпровська вода в крани севастопольців не надходить».

За словами директора, вже до кінця березня Чорноріченське водосховище має поповнитися 6 млн. кубометрів води. «А той обсяг талої води в снігу, який знаходиться вище Чорноріченського водосховища, становить близько 21 мільйона кубів. Якщо все це прийде до нас, то ні про яку дніпровську воду навіть розмови не буде», - сказав ПЕРЕГУДА.

За інформацією керівника «Севміськводоканалу», всього для забезпечення міста водою до приходу дощів необхідна наявність у водосховищі 40-45 млн. куб. метрів води.