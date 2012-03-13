Могильов зізнався, скільки заробляє

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що розмір його зарплати становить близько 13 тисяч гривень.

«Якщо ви бажаєте дізнатися ”найголовнішу таємницю” Криму, то МОГИЛЬОВ за місяць отримує трохи більше 13 тисяч гривень», - сказав кримський прем`єр у вівторок журналістам у Сімферополі.

За словами МОГИЛЬОВА, цих грошей йому цілком вистачає.

Голова Радміну Криму заявив також, що як держслужбовець до 1 квітня заповнить декларацію про доходи й, відповідно до закону, опублікує її.

МОГИЛЬОВА було призначено на посаду прем`єра Криму в листопаді 2011 року.

Фото прес-служби Радміну