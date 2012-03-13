Могильов ініціює введення посади віце-прем`єра з інвестицій

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ пропонує парламенту автономії ввести посаду кримського віце-прем`єра з інвестицій і призначити на неї депутата Валерія ПАЛЬЧУКА.

«Така посада потрібна. Ми пропонуватимемо людину, яка має як досвід організаційної роботи, так і досвід роботи в компаніях з іноземним капіталом», - сказав кримський прем`єр у вівторок на брифінгу в Сімферополі.

53-річний ПАЛЬЧУК є членом партії «Сильна Україна» і головою однойменної фракції в кримському парламенті. З січня він працює заступником начальника управління санаторно-курортних установ у Криму Держуправління справами президента.

МОГИЛЬОВ заявив також, що Криму потрібно активніше працювати з інвесторами.