В Євпаторії обрали кращого "Афоню" (фото)

Кращим слюсарем-сантехніком Євпаторії став працівник комунального підприємства «Житловик-4» Михайло Шистка. Переможець був названий за результатами конкурсу «Кращий у професії».

В якості призу переможець отримав грошову винагороду в розмірі 4 тисячі гривень. «Половину витрачу на професійні інструменти, нам без інструментів нікуди, інструмент - запорука якості», - зазначив переможець.

Володар другого місця - Олександр Шелегов (КП «Житловик-2») отримав 3 тисячі гривень, третього місця - Олександр Франк (КП «Заожілводоканал») - 2 тисячі гривень.

Фінальна частина конкурсу відбулася на Театральній площі Євпаторії. 10 фіналістів продемонстрували на практиці свої вміння та знання. Учасникам було запропоновано провести монтаж ділянки трубопроводу так, щоб після пуску води в системі не утворилося течі. Крім того, сантехніки повинні були продемонструвати вміння працювати з пластиковими матеріалами, встановити змішувач та запірну арматуру.

Загалом в конкурсі взяли участь 25 чоловік. Це працівники комунальних підприємств управління міського господарства Євпаторії, а також комунальних організацій селищ Заозерне і Мирний.

У наступному році конкурс «Кращий у професії» проведуть серед електриків.