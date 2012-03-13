24 тротилових шашки вилучили в екстреміста в Криму

У Криму співробітники СБУ і МВС вилучили 24 тротилових шашки, два електродетонатори й екстремістську літературу в іноземця, який перебуває в міждержавному розшуку, повідомила прес-служба кримської міліції.

Іноземець проживав у Сімферопольському районі.

Раніше він неодноразово був судимий за скоєння розбійних нападів і грабежів, а в розшуку перебуває за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

Зараз чоловік утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Співробітники міліції направили до генеральної прокуратури України документи для екстрадиції іноземця на батьківщину.

Джерело в правоохоронних органах повідомило УНІАН, що затриманий є громадянином Узбекистану.