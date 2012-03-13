Землю на $5 мільйонів забрали в "Масандри"

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження майже 18 гектарів землі державного виноробного підприємства «Алушта», яке входить до структури «Масандри», повідомила у вівторок прес-служба наглядового відомства Криму.

«"Алушта" позбулася земельної ділянки вартістю 43,5 млн гривень у результаті незаконних дій посадових осіб держпідприємства, що у порушення закону відмовилися від землі», - йдеться в прес-релізі.

Ці дії кваліфіковано за ч.3 ст.365 КК України як перевищення повноважень.