Автоперевізників перевірять

Управління Державтоінспекції Криму проводить перевірку дотримання перевізниками пасажирів вимог ряду Законів України, що регламентують їх діяльність, повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, ДАІ перевірить виконання норм закону «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт» та інших нормативних документів.

Підвищена увага буде приділятися проходженню водіями медичного огляду та контролю технічного стану транспортних засобів, а також своєчасне проходження обов'язкового технічного контролю, забезпечення режиму праці та відпочинку водіїв, законність здійснення перевезень.

Робота з автоперевізниками буде йти з 16 по 30 квітня на всій території Криму.