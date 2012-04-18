На маївку до Криму пустять додаткові потяги

Державна адміністрація залізничного транспорту України призначила два додаткових потяга в кримському напрямі на час травневих свят, повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Так, Південно-західна залізниця пустить поїзд № 58/57 "Київ-Сімферополь". Він йде з Києва 27, 28, 29 і 30 квітня, з Сімферополя - 28, 29, 30 квітня і 1 травня.

Придніпровська залізниця призначила поїзд № 282/281 "Сімферополь-Київ". З Сімферополя він вирушає 26 і 27 квітня, 2 і 5 травня, з Києва - 27 і 28 квітня, 3 і 6 травня.

"Робота за призначенням поїздів продовжується", - говориться в прес-релізі.