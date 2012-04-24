Прем'єри країн СНД з'їдуться до Ялти

Засідання ради голів урядів країн-учасниць Співдружності незалежних держав відбудеться наприкінці вересня в Ялті (Крим), повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров на брифінгу у вівторок.

За його словами, в рамках заходу пройде, зокрема, бізнес-форум країн-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».

Інші подробиці Дикусаров не повідомив.

Останнє засідання голів урядів СНД проходило в жовтні 2011 року в Санкт-Петербурзі (Росія).