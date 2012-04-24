"Чорноморнафтогаз" позичив два мільярди

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь) залучило в національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" безпроцентну позику на суму 2 млрд 395,75 млн гривень, сказано в повідомленні ДАТ, опублікованому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Чорноморнафтогаз" вже отримав перший транш в рамках кредитної лінії - 100 млн гривень.

Кредит надається на безвідсотковій основі "з метою фінансування заходів з реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів з технічного розвитку, ремонту та модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості".

В червні 2011 року "Нафтогаз" і "Чорноморнафтогаз" вже підписували договір про надання кредиту на 1,278 млрд грн.

"Чорноморнафтогаз" входить до складу "Нафтогазу України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів. 100% акцій ДАТ знаходяться в управлінні НАК.

На балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.