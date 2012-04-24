Крим трясло тричі. Слабо

Три слабких землетруси сталися 13-20 квітня в Криму, повідомила прес-служба Республіканського комітету з будівництва та архітектури.

Так, в районі південного берега зареєстровано землетрус менше одного бала в епіцентрі, два слабких - південніше Керчі в Чорному морі (менше одного і двох балів в епіцентрі).

"Аномалій в деформаційних полях, що вказують на підготовку сильного землетрусу в Криму, не виявлено", - говорять у комітеті.

Між тим, минулого тижня на заході Туреччини сталися чотири землетруси з магнітудою від 3.3 до 4.6 (від чотирьох до шести балів в епіцентрі).

