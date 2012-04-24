Крим трясло тричі. Слабо
16:07, 24 квітня 2012Крым
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А в Туреччині труснуло, так труснуло
Три слабких землетруси сталися 13-20 квітня в Криму, повідомила прес-служба Республіканського комітету з будівництва та архітектури.
Так, в районі південного берега зареєстровано землетрус менше одного бала в епіцентрі, два слабких - південніше Керчі в Чорному морі (менше одного і двох балів в епіцентрі).
"Аномалій в деформаційних полях, що вказують на підготовку сильного землетрусу в Криму, не виявлено", - говорять у комітеті.
Між тим, минулого тижня на заході Туреччини сталися чотири землетруси з магнітудою від 3.3 до 4.6 (від чотирьох до шести балів в епіцентрі).
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