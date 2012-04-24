Гроші для сестер милосердя зберуть на святі в Криму

Благодійне свято «Біла квітка» відбудеться 29 квітня в кримському селищі Лівадія, на території палацу-музею. Зібрані гроші спрямують ялтинському сестринству милосердя, повідомили організатори свята.

«Біла квітка» за традицією «розпускається» через два тижні після Великодня, в день православного свята дружин-мироносиць.

В Хрестовоздвиженському храмі вранці відбудеться архієрейська літургія, після - на алеї біля Лівадійського палацу - відкриється саме свято. Очолить його митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар.

В програмі свята: концерт за участю театральних і хорових колективів Криму, ярмарок, безпрограшна лотерея, благодійний аукціон, на якому будуть представлені роботи відомих кримських художників. Топловський жіночий монастир пригостить випічкою.

«На початку минулого століття свята "Білого квітки" допомагали всім тим, хто був не в змозі впоратися з туберкульозом. Гроші, зібрані від продажу на благодійних базарах всіляких виробів, в тому числі і символічної білої ромашки, надходили на рахунок Ліги з боротьби з туберкульозом. В Ялті свято проходить з 1911 рок », - йдеться в прес-релізі.

