Янукович взявся організувати ще один "саміт" у Ялті

Президент України Віктор Янукович повідомив про домовленість провести наприкінці вересня в Ялті засідання ради голів урядів СНД і бізнес-форум держав-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».

«Ми розраховуємо на участь представницьких ділових кіл країн-учасниць СНД в ялтинському форумі», - сказав він у вівторок перед початком неформального саміту глав держав СНД у Москві.