Янукович взявся організувати ще один "саміт" у Ялті
10:00, 16 травня 2012Крым
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Керманичів урядів чекають у Криму
Президент України Віктор Янукович повідомив про домовленість провести наприкінці вересня в Ялті засідання ради голів урядів СНД і бізнес-форум держав-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».
«Ми розраховуємо на участь представницьких ділових кіл країн-учасниць СНД в ялтинському форумі», - сказав він у вівторок перед початком неформального саміту глав держав СНД у Москві.
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