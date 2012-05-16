З Криму до Росії пустять додаткові поїзди

Придніпровська залізниця (ПЗ) планує пустити додаткові поїзди з Криму до Росії в червні-серпні, повідомила прес-служба Республіканського комітету з транспорту і зв'язку.

Так, передбачається ввести поїзди сполученням "Санкт-Петербург - Керч", "Сімферополь - Тамбов" і "Воркута - Євпаторія".

Всього ПЗ планує пустити додатково не менше 60-ти пар поїздів далекого дотримання до Росії і по Україні, а також два - приміського сполучення.