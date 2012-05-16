З Криму до Росії пустять додаткові поїзди
11:55, 16 травня 2012Крым
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В курортний сезон
Придніпровська залізниця (ПЗ) планує пустити додаткові поїзди з Криму до Росії в червні-серпні, повідомила прес-служба Республіканського комітету з транспорту і зв'язку.
Так, передбачається ввести поїзди сполученням "Санкт-Петербург - Керч", "Сімферополь - Тамбов" і "Воркута - Євпаторія".
Всього ПЗ планує пустити додатково не менше 60-ти пар поїздів далекого дотримання до Росії і по Україні, а також два - приміського сполучення.
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