З Криму до Росії пустять додаткові поїзди

11:55, 16 травня 2012
Крым
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В курортний сезон

Придніпровська залізниця (ПЗ) планує пустити додаткові поїзди з Криму до Росії в червні-серпні, повідомила прес-служба Республіканського комітету з транспорту і зв'язку.  

Так, передбачається ввести поїзди сполученням "Санкт-Петербург - Керч", "Сімферополь - Тамбов" і "Воркута - Євпаторія".  

Всього ПЗ планує пустити додатково не менше 60-ти пар поїздів далекого дотримання до Росії і по Україні, а також два - приміського сполучення.

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