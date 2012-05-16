Спортивну школу в Севастополі пожирає цвіль

Жителі Північної сторони Севастополя закликають заможних українців допомогти єдиній в райне дитячо-юнацькій спортивній школі "Парус".

"Ми пишемо місцевій владі, вже накопичилася ціла гора відписок чинуш, а дах тече, цвіль зростає, опалювання немає вже 20 років. При цьому в місцевому бюджеті гроші є, але не по нашу честь. Звернення до місцевих "олігархів" користі не принесли. Багатії ставлять питання: "А навіщо нам спонсорувати ДЮСШ, яка знаходиться на краю міста? Хто побачить нашу добродійність?", - говориться в зверненні до громадськості.

У школі займаються спортом 180 дітей Північної сторони і Інкермана, а також довколишніх сіл.

"Якщо у Вас є які-небудь знайомі буржуїни, яким тиснуть кишеню пари мільйонів гривень, направте їх до нас, і 180 вихованців школи разом з їх батьками будуть вдячні і Вам, і тому олігархові багато років", - додали жителі Північної сторони.