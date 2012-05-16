"Вишку Бойка” ввели в експлуатацію

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» ввело в експлуатацію самопідйомну плавучу бурову установку (СПБУ) «Петро Годованець».

СПБУ на початку червня встане на точку буріння на платформі Одеського газового родовища на шельфі Чорного моря.

«Всупереч усім можливим провокаціям, покликаним не допустити посилення позицій України в енергетичній сфері, ми продовжимо почату роботу з переоснащення своїх видобувних потужностей. Ми сподіваємося, що, маючи таке сучасне устаткування, Україна зможе зайняти лідируючі позиції з видобутку вуглеводнів у Чорноморському регіоні», - сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін на мітингу в Чорноморському в Криму.

«Петро Годованець» прибув на базу буріння і облаштування «Чорноморнафтогазу» 10 травня. СПБУ дозволить «Чорноморнафтогазу» вийти на глибини до 120 м з бурінням свердловин до 9 км. На нових глибинах виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п`яти становлять близько 70 млрд куб. м газу, ресурси шести - понад 70 млн. тонн нафти. Крім того, з`явиться можливість продовжити розвідку діючих родовищ.

Бакулін повідомив, що при поточних цінах на природний газ у 425 дол. за тис. куб. м вже перший мільярд кубометрів, видобутий за допомогою цієї нової бурової установки, компенсує її вартість.

Голова правління «Чорноморнафтогазу» Валерій Ясюк заявив, що до 2015 року компанія зможе потроїти видобуток природного газу в українському секторі шельфу Чорного моря - обсяг досягне 3,2 млрд куб. м.

Планується, що подача газу з Одеського родовища на материк буде здійснена вже на початку нового опалювального сезону - жовтень-листопад.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні «Нафтогазу України». В даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.