Рибінспекція ловила неіснуючих браконьєрів
12:25, 16 травня 2012Крым
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Фальсифікатори потрапили під статтю
Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і вчинення службового підроблення працівниками Керченського відділення Східно-Чорноморського державного басейнового управління охорони, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
За її інформацією, працівники рибохорони підроблювали адмінматериали.
"Фальсифіковані протоколи і постанови за фактами порушення правил рибальства штампувалися рибінспекторами з метою демонстрації активної роботи із захисту водних живих ресурсів", - йдеться в прес-релізі.
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