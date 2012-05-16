Рибінспекція ловила неіснуючих браконьєрів

Фальсифікатори потрапили під статтю

Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і вчинення службового підроблення працівниками Керченського відділення Східно-Чорноморського державного басейнового управління охорони, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму. За її інформацією, працівники рибохорони підроблювали адмінматериали. "Фальсифіковані протоколи і постанови за фактами порушення правил рибальства штампувалися рибінспекторами з метою демонстрації активної роботи із захисту водних живих ресурсів", - йдеться в прес-релізі.

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