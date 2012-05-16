Азаров: флотські угоди були тільки передихом

Прем'єр-міністр України Микола Азаров визнав, що харківські угоди насправді не дали Україні знижки на газ.



«Насправді ніякого зниження не було, це була орендна плата за перебування Чорноморського флоту. Але це був передих», - сказав Азаров в середу на конференції в Європарламенті на тему «Україна і ЄС - яке майбутнє?».

Президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв у квітні 2010 року в Харкові підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років - до 2042 року - з можливим продовженням ще на п'ять років. В обмін на це Україна мала одержати знижку при закупівлі російського газу на 100 доларів за тисячу кубометрів.