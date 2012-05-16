Стомлених водіїв автобусів просять "здавати" ДАІ

Операція по виявленню недоліків в роботі пасажирського транспорту під назвою "Автобус" розпочалася цього тижня в Україні, вона продовжиться до 5 червня.

"Якщо ви запідозрили, що водій автобуса нетверезий, або стали свідком того, що він поводиться неадекватно, порушує ПДР, сильно стомлений, то негайно повідомляйте про це телефоном гарячої лінії управління ДАІ в Криму: (0652) 550-161, або 102", - звертається прес-служба кримської Державтоінспекції до жителів півострова і туристів.

За чотири місяці на дорогах Криму сталося 26 аварій за участю пасажирського транспорту, в яких 15 осіб загинули і 52 отримали травми. 6 ДТП були здійснені з вини водіїв автобусів.

Всього в січні-квітні автобусні шофери 4638 разів порушували правила дорожнього руху. Зокрема, зафіксовано 12 випадків управління транспортом в стані алкогольного і наркотичного сп'янінь.