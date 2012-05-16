Радянські правозахисники готують форум у Криму

Зустріч дисидентів і радянських правозахисників планується 19 травня в Сімферополі, в дні проведення заходів, присвячених 68-й річниці депортації кримських татар з Криму. Вони зберуться на півострові, щоб підготувати міжнародний форум.

Серед учасників зустрічі - Володимир Буковський (Англія), Людмила Алексєєва, Сергій Ковальов, Олександр Лавут, Олександр Подрабінек, Олексій Смирнов (Росія), Тетяна Янкельович, Андрій Грігоренко (США), Наталя Горбаневська (Франція), Євген Сверстнюк, Мирослав Марінович, Василь Овсієнко, Олесь Шевченко, Йосип Зісельс (Україна), Петро Хлебович (Польща).

«Програма перебування гостей дуже насичена. Пройде декілька зустрічей, після чого 19 травня вони вирішуватимуть основне питання - про проведення восені цього року міжнародної конференції радянських правозахисників в Криму або, як її пропонують назвати, кримського форуму правозахисників», - повідомив меджліс кримськотатарського народу.