Погода в Україні на четвер

Дощі очікуються в четвер у західних областях України, вночі місцями сильні, у Карпатах дуже сильні дощі, на високогір`ї - з мокрим снігом, повідомив гідометцентр.

Температура на заході України вночі 6-11°, вдень 8-13°, у Карпатах протягом доби 1-6° тепла, вночі на високогір`ї заморозки 0-2°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с.

На решті території короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град; температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, на сході та півдні до 28°. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, при грозах подекуди пориви та шквали 15-20 м/с.

У Криму короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/сек. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.