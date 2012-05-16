Гіпотезу про потоп перевірять біля берегів Криму

Українська 5-та підводно-археологічна експедиція ”Берег Богів” у Чорному морі перевірить гіпотезу про всесвітній потоп, повідомив керівник експедиції, заступник директора НДІ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Сергій Воронов на прес-конференції в середу.

Він пояснив, що, згідно з теоріями деяких учених, легенда про всесвітній потоп, описаний у Біблії, має відношення до Чорного моря - через затоплення середземноморськими або каспійськими водами.

Експедиція пройде з 21 по 26 травня під прапором ЮНЕСКО і поєднає археологічні та геологічні дослідження.

11 осіб розпочнуть шлях біля Євпаторії і завершать його в Одеській області. Біля Криму вони мають намір дослідити затонулий тисячі роки тому колишній морський берег, який зараз знаходиться під товщею води.

"Фахівці-археологи за допомогою візуалізації цього узбережжя зможуть врешті визначитися з місцем розташування палеонтологічних стоянок, тобто, стоянок доби кам’яного віку на морському узбережжі", - сказав Воронов.

Він нагадав, що і багато тисяч років тому Дніпро впадав у Чорне море. "Зараз на північно-західному шельфі України, на дні моря, знаходиться русло Дніпра", - сказав Воронов і додав, що експедитори дослідять затоплене морем прадавнє русло палео-Дніпра, на берегах якого могли розташовуватися стоянки доісторичних людей.

Інше завдання експедиції - фото- та відеофіксація геологічних об’єктів, зокрема, газових, метанових факелів, грязьових вулканів та карбонатних структур, - у зв’язку з необхідністю пошуків і розвідки нових джерел горючих корисних копалин, повідомив Воронов.

На маршруті було визначено 19 головних точок для досліджень. Загальна довжина маршруту - 494 км.

Учасники експедиції використовуватимуть телекерований підводний апарат ”Софокл-1” з гідролокатором кругового обзору ”Акінак”. Підводно-технічне обладнання експедиції дозволяє робити дослідження на глибині лише до 100 м, тоді як американський апарат ”Геркулес” спускається до 4 км.