Сімферополь відзначить День Європи парадом і фаєр-шоу

Сімферополь 19 травня проведе святкові заходи з нагоди Дня Європи в Україні. У програмі - парад представників національно-культурних товариств і громадських організацій, школярів і студентів, концерт, дискотека і шоу вогню.

День Європи святкують в Україні щорік в третю суботу травня, починаючи з 2003 року. На центральних площах міст розповідають про історію і культуру країн Європи і проводять концерти.

У Сімферополі усі бажачі зможуть ознайомитися з інформаційно-довідковими матеріалами про країни Євросоюзу. Також для гостей свята організують виставку мотоциклів клубу «Остров'яни», дефіле духового оркестру військ Берегової оборони, тематичні конкурси і вікторини, повідомив прес-центр міської ради.