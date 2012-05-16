Екологи погрожують губернатору Севастополя

Представники екологічних організацій Севастополя мають намір 17 травня пікетувати державну адміністрацію міста з вимогою зупинити видобуток піску біля мису Виноградний, повідомили організатори акції.

Учасники пікету домагаються особистої зустрічі з головою Севастопольської адміністрації Володимиром Яцубою.

«Якщо він не відреагує публічно на протест, не вийде до пікетувальників, ми перекриємо виїзд з порту, через який вивозиться пісок, а також будемо вимагати відставки Яцуби», - пообіцяли екологи.

