14 пасажирських суден будуть катати курортників у Криму

У період курортного сезону в Криму на місцевих морських лініях курсуватимуть не менше 14 пасажирських суден, повідомляє прес-служба кримського уряду.

З Ялтинського морського торгового порту буде ходити 8 суден, з Феодосійського морського торгового порту - 4 судна, Євпаторійського морського торгового порту - 2 судна.

Крім того, Керченська поромна переправа планує збільшити кількість оборотних рейсів до 16 - 20 в добу.

З 1 червня почне курсувати теплохід сполученням Євпаторія - Севастополь - Євпаторія.