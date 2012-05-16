В аеропорту Сімферополя - нове правління

Фонд майна Криму змінив склад правління міжнародного аеропорту "Сімферополь".

Звільнено з посад Сергія Шапку, Віктора Супруна, Аллу Кирилову, Наталю Яманову і Миколу Туркова. Вони пропрацювали від півроку до року.

Новими членами правління строком на п`ять років призначені Володимир Артмін, Дмитро Денисов, Світлана Мінінкова, Юлія Римар і Микола Торбач.

Зміни ініційовані виконуючим обов`язки голови правління підприємства Юрієм Солончуком.

Раніше, 10 місяців, посаду голови правління обіймав Сергій Васютін.