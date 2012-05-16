Земельник погорів на хабарі

Слідчий відділ прокуратури Криму в середу порушив кримінальну справу стосовно завідуючого сектором інспекції міськрайуправління Держкомзему в Джанкої та Джанкойському районі за пiдозрою в отриманні 20 тисяч гривень хабара, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"Посадову особу викрито в одержанні шляхом вимагання хабара. 20 тисяч гривень земельник запросив за невжиття заходів за фактом порушення земельного законодавства", - йдеться в прес-релізі.

Посадовця затримано.

Проводяться слідчі дії.