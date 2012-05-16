Британці "шукатимуть" у Криму золото Англії

В 2013 році в Криму відбудуться зйомки художнього пригодницького фільму про події Кримської війни з робочою назвою «Золото Англії». Це міжнародний проект, знімальним майданчиком якого стануть декілька країн Європи, повідомив Курортно-інформаційний центр республіки.

Одна з сюжетних ліній фільму розповідає про найбільший в історії клад золота, що потонув під час корабельної аварії біля берегів Балаклави. Є в кінострічці місце і для лірики.

Картина буде на англійській мові.

Автор ідеї фільму - Патрік Мерсер, член парламенту Великобританії, письменник і публіцист.

Кінопроект фінансується інвесторами, коштами яких управляє Рада опікунів.

Кримська війна 1853-1856 років - війна між Російською імперією і коаліцією у складі Британської, Французької, Османської імперій і Сардинського королівства.