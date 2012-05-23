За незаконний продаж готелю чиновнику з Криму загрожує 10 років

Чиновник однієї з сільських рад Криму незаконно продав готель-їдальню, що знаходилась у комунальній власності та занизив вартість об'єкта, завдавши, таким чином, збиток державі на 120 тисяч гривень, повідомляє прес-служба кримського управління міліції.

У червні 2010 року чиновник уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення з керівництвом одного з кримських університетів. Тендер був проведений формально - в торгах брав участь лише один учасник.

«Фактично питання про реалізацію даного приміщення на сесію винесено не було. Відповідний документ, а саме рішення сесії сільської ради, виявився фіктивним , - повідомляє прес-служба. - Реальна вартість готелю-їдальні становить понад 200 тисяч гривень, а продали її набагато дешевше».

Прокуратура порушила кримінальну справу, заповзятливому чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

