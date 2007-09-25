”Регіонали” відкидають звинувачення БЮТ у підготовці фальсифікацій виборів

Сімферополь. 25 вересня. УНІАН. Партія регіонів відкидає звинувачення Блоку Юлії Тимошенко в підготовці в Автономній Республіці Крим масових фальсифікацій результатів парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив керівник Кримського штабу Партії регіонів, перший заступник лідера кримських «регіоналів» Олексій БОЯРЧУК, коментуючи заяви керівника кримської організації БЮТ Андрія СЕНЧЕНКА про те, що фальсифікації виборів, які готуються в АРК, вигідні ПР.

За словами О.БОЯРЧУКА, «регіонали» в Криму користуються підтримкою у місцевого населення, тому Партії регіонів “не потрібні ніякі фальсифікації». ”Ми себе вважаємо явними лідерами, особливо це стосується Криму. Нам не потрібні ніякі фальсифікації - нам потрібні чесні, законно проведені вибори”, - сказав О.БОЯРЧУК.

За словами керівника Кримського штабу Партії регіонів, ”регіонали” так само, як і БЮТівці, борються з «двійниками» в списках виборців. «Ми теж боремося з двійниками, і у нас приблизно така ж інформація (про помилки в списках виборців – УНІАН). Або це халатність людей, які складають списки, або все ж таки хтось блефує. Нам-то це навіщо? Ми і так тут візьмемо той відсоток, який ми собі ставимо», - зазначив О.БОЯРЧУК.

«Тому нам у жодному разі не можна ставити під сумнів результати виборів. Нам краще не набрати 1-2%, але щоб вибори відбулися законно і чесно. А ось решта політичних сил боротиметься за кожні півпроцента», - додав він.

Представник Партії регіонів також заявив, що «регіонали» впевнені: БЮТ у Криму набере «незначний відсоток» голосів виборців, тому заява А.СЕНЧЕНКА «зроблена на випередження», мовляв, «на злодії шапка горить».

О.БОЯРЧУК висловив побоювання щодо можливого саботажу в день голосування з боку членів дільничних виборчих комісій. «Найголовніше, щоб вибори відбулися, щоб не було бойкоту і саботажу виборів з боку тих політичних сил, які в Криму є явними аутсайдерами», - наголосив він.

На питання журналістів про те, якими можуть бути дії Партії регіонів у разі фальсифікації окремими силами результатів голосування, або навіть зриву виборів, О.БОЯРЧУК відповів, що «регіонали» діятимуть відповідно до законодавства: спостерігачі від ПР фіксуватимуть порушення, інформація про порушення передаватиметься до комісій і судів і т.д.

Як повідомляв УНІАН, лідер кримського БЮТ, депутат Верховної Ради України 5-го скликання А.СЕНЧЕНКО 24 вересня на прес-конференції заявив про підготовку в Криму деякими політичними силами масової фальсифікації результатів дострокових виборів до Верховної Ради України. За словами А.СЕНЧЕНКА фальсифікувати вибори в Автономній Республіці Крим збирається «партія влади» - тобто Партія регіонів. А.СЕНЧЕНКО заявив, у кримських «регіоналів» - «істерика», тому що їх рейтинг у Криму, за даними БЮТ, впав до 37%. Тому, вважає А.СЕНЧЕНКО, Партія регіонів прагне шляхом фальсифікації виборів «намалювати» собі рейтинг вище.

БЮТівці виявили в Криму 19 тисяч «двійників», також виявлено включення до списків неповнолітніх дітей і більш як 20 тисяч людей, вік яких більше 85 років. Як зазначив А.СЕНЧЕНКО, в Криму не проживає стільки довгожителів. Всього, за оцінками лідера кримського БЮТ, до списків по Криму включено зайвих майже 40 тисяч чоловік – тобто обсяг фальсифікацій становить приблизно 5% від тих, хто зазвичай бере участь у виборах в Автономній Республіці Крим. БЮТ звернувся до прокуратури і СБУ Криму з проханням розібратися в ситуації зі списками.