Міліціонери викрили факт незаконної приватизації бази відпочинку

Севастополь. 28 вересня. УНІАН. Факт незаконної приватизації бази відпочинку, в результаті чого держбюджет недоотримав понад 6 млн.грн., викрили співробітники відділу держслужби по боротьбі з економічними злочинами УМВС України у місті Севастополі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю севастопольської міліції, предметом зловживань стала база відпочинку, розташована в Байдарській долині – мальовничому передмісті Севастополя. Як з’ясувалося, з початку «зацікавлені особи» вирішили отримати у держави майже 4 гектари землі, семиповерховий корпус і господарські прибудови. Документальне оформлення приватизації взяв на себе один із майнових фондів, чиновники якого оголосили конкурс на придбання об’єкта приватизації і визначили претендентом одне з кримських ТОВ, що спеціалізується на відпочинку і туризмі.

Водночас, як з’ясувалося під час слідства, фонд, що проводив приватизацію, не мав права займатися приватизацією державної власності, його повноваження розповсюджувалися лише на об’єкти, що перебувають в комунальній власності. Тому підписаний керівництвом фонду наприкінці серпня наказ, згідно з яким база відпочинку перейшла із власності держави в «приватні руки», було видано в обхід закону, а виручені від приватизації кошти - близько 6 млн. 400 тис. грн. - в держбюджет не надійшли.

Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна), і ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень). Слідство ведуть органи прокуратури.