Міноборони пояснює переміщення військової техніки в Криму

Київ. 28 вересня. УНІАН. Переміщення колон військової техніки в Криму – це повернення частин і підрозділів, які на полігоні “Опук” брали участь у черговому етапі стратегічних командно-штабних навчань ЗС України “Артерія – 2007”, до пунктів постійної дислокації.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, сьогодні, 28 вересня, деякі вітчизняні засоби масової інформації оприлюднили інформацію про переміщення колон військової техніки в район центрального Криму та Сімферополя.

Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважено роз’яснити цю ситуацію.

27 вересня в Криму на полігоні “Опук” (поблизу Феодосії) відбувся черговий етап стратегічних командно-штабних навчань ЗС України “Артерія–2007”, зокрема, батальйонні тактичні навчання батальйону морської піхоти Центру військ берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України. Загалом до батальйонних тактичних навчань морської піхоти залучаються понад 400 військовослужбовців та до 90 одиниць техніки.

Як наголошується у повідомленні, хід навчань висвітлювали численні представники центральних та кримських засобів масової інформації.

Після проведення батальйонних навчань морської піхоти планова активна фаза стратегічних командно-штабних навчань “Артерія–2007” завершилася.

Тому, зазначається у повідомленні управління прес-служби Міноборони, сьогодні вранці усі частини і підрозділи, які брали участь у навчаннях на полігоні “Опук”, повертаються до пунктів постійної дислокації – у Феодосію, Сімферополь, Перевальне, Севастополь та інші населені пункти.

А вже у неділю, 30 вересня, учасники навчань, як і інші громадяни України, візьмуть участь у голосуванні на дострокових парламентських виборах, зазначає прес-служба Міністерства оборони.