Стартує добродійна акція «Милосердя»

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Сьогодні, 7 листопада, в Сімферополі розпочнеться щорічна доброчинна акція «Милосердя» з надання допомоги соціально незахищеним кримчанам.

Як повідомили УНІАН у Сімферопольській міській раді, до участі в акції запрошуються всі міські підприємства, організації, трудові колективи, приватні фірми і підприємці, городяни.

Цього року формат проведення акції розширений: якщо раніше влада зверталася з проханням приносити одяг, речі та іграшки для тих, хто потребує цього, а надалі передавали їх багатодітним і малозабезпеченим сім`ям, то зараз пропонується надавати адресну цільову допомогу сім`ям, а також соціальним і лікувальним установам, в яких знаходяться діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, і діти-інваліди.

Підсумки акції будуть підбиті на міському фестивалі «Свято Милосердя». Сімферопольці, керівники і трудові колективи, організації і підприємства, чий внесок у «скарбничку милосердя» виявиться найбільш значущим і вагомим, будуть відзначені на урочистій церемонії.

Акція «Милосердя» організована Управлінням у справах сім`ї, молоді, фізичної культури і спорту міськради спільно з доброчинним фондом «Жива вода» за підтримки мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА.