Грач вважає актуальною марксистсько-ленінську ідеологію

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Марксистсько-ленінська ідеологія сьогодні, як і 90 років тому, є ”єдиною основою соціального звільнення і прогресивного розвитку людства”, вважає перший секретар Кримського республіканського комітету Компартії України Леонід ГРАЧ.

Як сказано в доповіді Л.ГРАЧА, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, суспільство зустрічає 90-річчя Жовтневої революції «в надзвичайно суперечливій історичній ситуації». «З одного боку, розвиток економічних, політичних і культурних процесів, що відбуваються в сучасному світі, підтверджує правоту марксистсько-ленінської теорії, свідчить про історичну приреченість капіталізму, про необхідність соціалістичних перетворень для запобігання катастрофі, обумовленої нездатністю буржуазії вирішити протиріччя сучасного світу, що заглиблюються і загострюються. З іншого боку, ми є свідками глобального наступу міжнародного капіталу, якому вдалося знищити світову соціалістичну систему, в тому числі й Радянський Союз», - говорить головний комуніст Криму.

За його словами, перед українськими комуністами зараз стоять одночасно завдання «національного звільнення і повернення на шлях соціалістичного розвитку», які не можуть бути вирішені у відриві один від одного. «І у нас є надійний засіб для їх вирішення: марксистко-ленінське вчення, яке є нашою грізною зброєю, нашою головною перевагою в боротьбі з силами капіталістичної реакції», - заявив лідер кримських комуністів.

7 листопада відзначається 90-річчя Жовтневої революції.