Грач: Подавіться! Ми не дозволимо чіпати жодного пам’ятника

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. У Сімферополі до тисячі активістів Комуністичної партії України взяли сьогодні участь в мітингу і демонстрації з нагоди 90-річчя Жовтневої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, акція почалася з покладання квітів до пам`ятника Володимиру Леніну на центральній площі Сімферополя. Там же пройшов мітинг, який почався з виконання гімну СРСР. Акція проходила під прапорами КПУ і транспарантами з гаслами: «Дню Великого Жовтня – статус державного свята!», «90-річчю Великого Жовтня – слава!», «Фашизм не пройде!», «ЮЩЕНКО, руки геть від радянської історії!» тощо.

До акції комуністів приєдналися також активісти Соціалістичної партії України. Вони тримали прапори СПУ і прапор України. Проте потім український прапор скрутили.

Лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ, виступаючи перед присутніми, піддав різкій критиці курс Президента Віктора ЮЩЕНКА. Зокрема, Л.ГРАЧ негативно висловився щодо ідеї знесення пам`ятника радянським діячам. "Я хочу сказати всім – подавіться! Ми не дозволимо чіпати жодного пам’ятника. Якщо таке дозволити, а особливо в Криму, вам тоді забракне місця", - заявив Л.ГРАЧ.

Він також закликав народ України висловити протест правлінню нинішнього Президента.

Мітинг закінчився виконанням міжнародного гімну трудящих «Інтернаціоналом» і нагородженням комуністів, які відзначилися, російськими нагородами, виготовленими спеціально до 90-річчя Жовтневої революції.

Крім того, учасники мітингу прийняли звернення до громадськості, в якому, зокрема, говориться: «Відзначаючи 90-річний ювілей Великої Жовтневої революції, Комуністична партія України заявляє: комуністи залишаються вірними принципам марксизму-ленінізму і пролетарського інтернаціоналізму. Головною метою для нас є повернення громадянам втрачених політичних і соціальних гарантій лише на основі єдності в рамках ЄЕП України, Росії і Білорусі, російській мові - статусу державної».

Потім комуністи пройшли колонами центральною вулицею Сімферополя – вулицею Кірова – до площі Радянської. Акція пройшла спокійно, без ексцесів.