Знесення самобудів - показуха?

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Лідер комуністів Криму, автор закону про кримінальну відповідальність за самовільні захоплення землі Леонід ГРАЧ називає «показухою» знесення самобудів на плато Ай-Петрі.

Про це Л.ГРАЧ заявив сьогодні журналістам у Сімферополі, передає кореспондент УНІАН.

«Цей епізодик (знесення будов на Ай-Петрі – УНІАН) невеликий, думаю це вибірково, і на цьому й закінчиться. Я не задоволений тим, що ця показуха з одного боку, як це було на Ай-Петрі, оскільки раніше в Сімферополі цей закон (про відповідальність за самовільні захоплення – УНІАН) не спрацьовував, оскільки цей закон не спрацьовував і в судакському регіоні, - зазначив лідер комуністів Криму. - Я вважаю, що за цим (знесенням самовільних захоплень на Ай-Петрі - УНІАН) стоїть, по-перше, замовлення певних сил. У даному випадку сил, які цікавляться землею на Ай-Петрі, сил, які чудово розуміють, яка там годівниця може бути з огляду на те, якщо вони там володарюватимуть».

На думку Л.ГРАЧА, все «буде розіграно тільки в міжнаціональній сфері й не більше». «Тому що одному не можна, так іншому, напевно, на тому ж місці в Ай-Петрі можна», - заявив він.

Л.ГРАЧ також сказав, що зі співробітників міліції, які зносили самобуди на Ай-Петрі, зроблять «козлів відпущення». «Не зважаючи на те, що відважно міліція поводилася, я так вважаю, з точки зору відповідної операції, але я розумію, що це один раз дали їм такий дозвіл – у даному випадку дали тим співробітникам, які не вищі звання майора. І я чудово розумію, що завтра-післязавтра їх визначать, як то кажуть, у козли відпущення», - заявив Л.ГРАЧ. Він також додав, що знесення самобудів перед засіданням РНБОУ, що буде присвячене земельній проблемі (в тому числі й у Криму), призведе до різкої критики керівництва країни дій міліції. «Більш того, ця показуха перед очікуваним виїзним засіданням Ради безпеки поза всяким сумнівом перетвориться на погром міліції – перш за все, і з боку Президента й Ради безпеки, тому що вони самі заохочували такі дії Меджлісу не один раз і не один рік», - сказав Л.ГРАЧ.

Проте, заявив Л.ГРАЧ, він задоволений, що закон про відповідальність за самовільні захоплення, нарешті, почав працювати. «Я особисто радий, що, як і належить із юридичної чистоти, було проявлено правову дію до самовільного захоплення й самовільної будови. Задоволений тим, що це правопорядок, який повинен дотримуватися всіма, - сказав Л.ГРАЧ. – Я задоволений, що цей закон почав працювати».

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що в ході знесення будов їх побили правоохоронці. В міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійна. Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА схвалили знесення самовільних будов.