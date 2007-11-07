Гриценко: Москаль - провокатор! І крапка.

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО називає провокаційними заяви колишнього представника Президента в АРК, представника блоку «Наша України - Народна самооборона» Геннадія МОСКАЛЯ про те, що конфлікти навколо земельного питання на півострові «роздуває» кримська влада.

Про це говориться в коментарі А.ГРИЦЕНКА, переданому УНІАН його прес-секретарем Аллою ГОРЄВОЮ.

«В той момент, коли кримська влада вживає всіх заходів у рамках існуючого Закону для наведення ладу в земельній сфері, незалежно від національної приналежності тих, хто порушує це земельне законодавство - Геннадій МОСКАЛЬ виступає з властивими йому провокаційними заявами, звинувачуючи у всьому так ненависну йому кримську владу, - заявив А.ГРИЦЕНКО. - Мабуть, пан МОСКАЛЬ сподівається на те, що у кримчан погана пам`ять, і вони забули, що в той час, коли саме МОСКАЛЬ був на різних посадах у Криму, завдяки його провокаторській позиції завжди відбувалося загострення міжнаціональних відносин. Тоді чомусь його так гостро не турбував «земельний дерібан» і різного роду «кришування» і він не вживав жодних заходів для того, щоб навести лад у земельній сфері і створити таку атмосферу, за якою люди суворо б дотримувалися закону”.

”Сьогодні Геннадій Геннадійович (МОСКАЛЬ – УНІАН), на догоду своїм політичним перевагам і перебуваючи в таборі тої політичної сили, до якої входять, зокрема, і деякі лідери кримських татар, намагається звалити все з хворої голови на здорову», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі було знесено самовільні будівлі бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що під час знесення будівель їх побили правоохоронці. У міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійна. Голова Верховної Ради АРК А.ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА схвалили знесення самовільних будівель.

6 листопада офіційний сайт блоку «НУ-НС» розмітив коментар Г.МОСКАЛЯ щодо подій на Ай-Петрі, в якому він заявив, що земельні конфлікти в Криму ”роздуваються” кримською владою. Він також заявив, що для припинення «кришування дерібана» землі в Криму потрібно якнайшвидше змінювати владу автономії.