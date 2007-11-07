Меджліс вимагає відставки начальника міліції автономії

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Меджліс кримськотатарського народу вимагає звільнити і притягти до кримінальної відповідальності начальника Головного управління МВС України в Криму Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

«Негайно зняти з посади голову управління внутрішніх справ і прилягти його до кримінальної відповідальності. Він несе головну відповідальність за те, що відбулося в останні дні», - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ, коментуючи події на плато Ай-Петрі і в Сімферополі.

За його словами, Меджліс прийняв текст телеграми на ім`я Президента Віктора ЮЩЕНКО, де главу держави просять створити державну комісію для розслідування того, що відбулося на Ай-Петрі.

«Прийняли також текст заяви, де йдеться не тільки про події вчорашні (на Ай-Петрі – УНІАН), але попередні – про розбійні напади на кримських татар бандами – організованими, купленими комерційними структурами, ми також просимо вжити заходи», - відзначив керівник Меджлісу.

М.ДЖЕМІЛЄВ також заявив, що Меджліс звертатиметься і в ОБСЄ. «Також є принципове рішення, але ми ще не підготували текст, - звертатимемося в ОБСЄ з проханням направити сюди свою комісію для розслідування того, що відбулося, - зазначив М.ДЖЕМІЛЄВ. - Якщо ми хочемо в Європу – ми повинні бути цивілізованою країною, не повинні допускати бандитських нападів на мирних людей».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на вулиці Балаклавській в Сімферополі через землю відбулися зіткнення між кримськими татарами і представниками фірми «Олві-Крим». Для розгону натовпу правоохоронцям довелося пригнати два БТРи і зробити декілька пострілів у повітря.

6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що в ході знесення будов їх побили правоохоронці. В міліції зазначають, що знесення проводився на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійною. Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА схвалили знесення самовільних забудов.

Начальник Головного управління МВС України в АРК Анатолій МОГИЛЬОВ особисто був присутній під час вказаних подій на вулиці Балаклавській і на плато Ай-Петрі.