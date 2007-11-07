Ялтинський суд притягнув до відповідальності 23 чоловік

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Сьогодні Ялтинський міський суд за матеріалами, зібраними щодо ситуації на Ай-Петрі, притягнув до адміністративної відповідальності 23 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління МВС України в АРК Анатолій МОГИЛЬОВ на прес-конференції в Сімферополі.

Із 23 осуджених 18 піддані адміністративному арешту на строк від 3 до 15 діб, 4 чоловік оштрафовані, один - відпущений за станом здоров`я.

Як повідомив А.МОГИЛЬОВ, ще 4 чоловік перебувають в лікарні, у двох з них переломи пальців, у одного – проникаюче поранення черевної порожнини і вилучена пластикова куля. “Не від нашої, зазначьте, зброї», - наголосив він.

Начальник кримської міліції також повідомив, що матеріали стосовно 4 чоловік, які перебувають зараз у лікарні, теж будуть направлені в суд псля їхнього одужання.

А.МОГИЛЬОВ не виключив, що по мірі збору матеріалів щодо ситуації на Ай-Петрі буде порушено і кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі зносили самовільні будівлі бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що під час знесення будівель їх побили правоохоронці. У міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійна.

Сьогодні на прес-конференції в Сімферополі лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що 11 із 28 затриманих кримських татар, які перешкоджали знесенню самовільних будівель на плато Ай-Петрі, вже засуджені строком від 5 до 13 діб позбавлення волі.

Крім того, за даними лідера Меджлісу, зараз четверо кримських татар перебувають в реанімації. За його словами, деякі кримські татари побиті до такого ступеня, що самостійно навіть не можуть підписати протокол.