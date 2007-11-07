Сімферополь: У комуністів – свято (фото)

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Сьогодні, 7 листопада, у комуністів – свято.

У Сімферополі до тисячі активістів Комуністичної партії України взяли участь в мітингу і демонстрації з нагоди 90-річчя Жовтневої революції.

Акція проходила під транспарантами з гаслами: «Дню Великого Жовтня – статус державного свята!», «90-річчю Великого Жовтня – слава!», «Фашизм не пройде!», «Ющенко, руки геть від радянської історії!».

"...і Ленін, такий молодий..."

...такі вони, кримські комуністи

Симоненко...

Комуністи пройшли колонами центральною вулицею міста

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Фото Людмили Тузової/ УНІАН.