Сімферополь: У комуністів – свято (фото)
20:00, 07 листопада 2007Крым
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90 років Жовтневої революції
Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Сьогодні, 7 листопада, у комуністів – свято.
У Сімферополі до тисячі активістів Комуністичної партії України взяли участь в мітингу і демонстрації з нагоди 90-річчя Жовтневої революції.
Акція проходила під транспарантами з гаслами: «Дню Великого Жовтня – статус державного свята!», «90-річчю Великого Жовтня – слава!», «Фашизм не пройде!», «Ющенко, руки геть від радянської історії!».
"...і Ленін, такий молодий..."
...такі вони, кримські комуністи
Симоненко...
Комуністи пройшли колонами центральною вулицею міста
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Фото Людмили Тузової/ УНІАН.
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