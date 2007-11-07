МВС: Дії міліції були адекватними

Київ. 7 листопада. УНІАН. Заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції громадської безпеки Василь ФАТХУТДІНОВ заявляє, що дії правоохоронців під час знесення самосудів кримських татар на плато Ай-Петрі в Криму були адекватними.

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу «1+1».

В.ФАТХУТДІНОВ наголосив, що міліція зобов’язана забезпечувати охорону громадського порядку при виконанні представниками Державної виконавчої служби своїх обов’язків, що і було зроблено.

При цьому він зауважив, що плато Ай-Петрі кримські татари чинили спротив державним виконавцям.

«У випадку на Ай-Петрі дії міліції були адекватними», - підкреслив заступник міністра.

Відповідаючи на запитання, чи немає керівництво МВС наміру провести службове розслідування з приводу побиття міліціонерами людей на Ай-Петрі, В.ФАТХУТДІНОВ зазначив, що не бачить підстав для проведення відповідної службової перевірки.

Водночас, за його словами, громадяни, які вважають, що їхні права були порушені, можуть звернутися до органів прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі зносили самовільні будівлі бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що під час знесення будівель їх побили правоохоронці. У міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійна.

Сьогодні на прес-конференції в Сімферополі лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що Меджліс вимагає відставки начальника міліції АРК і притягнення його до відповідальності через події на плато Ай-Петрі та в Сімферополі, де минулого тижня відбулися зіткнення через землю між кримськими татарами й представниками будівельної фірми.