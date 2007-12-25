Медики Сімферополя отримали 6 машин

6 нових спецавтомобілів Швидкої допомоги" отримали медики Сімферополя.

Міський голова Сімферополя Геннадій БАБЕНКО сьогодні передав ключі від авто.

Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя, за словами мера, 5 автомобілів придбано за рахунок міського бюджету (вартість одного авто – 75 тисяч грівень), ще одну машину подарувала Партія регіонів.

До сьогоднішнього дня в місті працювали 22 бригади «швидкої допомоги», тоді як по нормативах необхідне 35 (1 автомобіль на 10 тисяч населення). "До бюджету наступного року ми закладемо засоби на покупку мінімум шести машин", - пообіцяв Г.БАБЕНКО.

У 2006 році за рахунок міського бюджету для «швидкої допомоги» було придбано 5 спецавтомобілів.