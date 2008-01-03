Ющенко направив листа Тимошенко
17:01, 03 січня 2008Крым
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Президент просить вжити вичерпних заходів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вжити вичерпних заходів для належного забезпечення пошуково-рятувальних робіт і ліквідації наслідків аварії судна "Ванесса" (прапор Болгарії) в Азовському морі, що сталася 3 січня та спричинила людські жертви.
Як повідомляє прес-служба Президента, Глава держави направив листа прем’єр-міністру щодо аварії в Азовському морі.
Про проведену роботу В.ЮЩЕНКО просить поінформувати його у тижневий термін.
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