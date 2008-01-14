Засідання суду, на якому буде розглянуто позов В.Пробий-Голови до кримського спікера

15 січня - 13.00 відбудеться засідання Центрального районного суду м. Сімферополя, на якому буде розглянуто позов Валерія Пробий-Голови на захист честі і гідності до Верховної Ради Криму та кримського спікера.

Напередодні дострокових виборів в український парламент голова Верховної Ради АРК звинуватив заступника Постійного Представника Президента України в АРК В.Пробий-Голову у корупції.