Біля Херсонеського маяка знайшли барельєфи

На побережжі Козачої бухти, в районі Херсонеського маяка знайшли барельєфи. На них - зображення риб, черепашок, людські профілі.

Зараз знахідки вивчають учені-археологи Національного заповідника "Херсонес Таврійський".

Попередній результат - на березі моря знайдені артефакти - наслідування середньовіччю. Барельєфи виявили випадково. Шторм розмив берег, поніс в морі величезні валуни, оголив вапнякову плиту із зображеннями. Володимир Писін повідомив про знахідку археологів і художників.

Люди мистецтва - в захваті від побаченого, але в тому, що знахідка "історична", сумніваються. На платформі вапняку - рельєфи самого різного змісту: риби, очі, черепашки, профілі людей, напис латиницею. На перший погляд - середньовіччя. Поряд - Херсонес. Учені Національного заповідника "Херсонес Таврійський" забрали знахідки на експертизу.

Заступник директора заповідника по охороні культурної спадщини Олег Савеля впевнений: барельєфи виконали наші сучасники. Робити остаточні виводи археологи не поспішають. Говорять: потрібно порівняти знайдені зображення з вже відомими зразками. Результати експертизи можуть бути відомі вже в кінці цього тижня.

Чорноморська ТРК