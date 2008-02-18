За словами міністра охорони здоров`я Василя Князевича, епідемія СНІДу в Україні є найбільш тяжкою серед країн Європи та Центральної Азії - за оціночними даними станом на кінець 2007 року приблизно 440 тисяч людей жили з ВІЛ, що відповідає поширеності серед дорослого населення на рівні приблизно 1,63%.

"Дані офіційної статистики України значно нижчі - більше 122 тисяч ВІЛ-інфікованих за період епідемії станом на 1 січня 2008 року. Це свідчить про те, що про свій позитивний ВІЛ-статус знає лише кожен четвертий громадянин України. Недостатнє виявлення пов`язане перш за все із недостатнім рівнем поінформованості населення про загрозу, яку несе нам поширення вірусу імунодефіциту людини", - говорить В.Князевич, повідомляє прес-служба МОЗ України.

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України Василь Петренко в свою чергу повідомив, що поширення ВІЛ-інфекції в Україні триває вже 20 років, але епідемічного характеру епідемія набула, відколи збудник СНІДу потрапив у середовище ін`єкційних наркоманів. Епідемічна ситуація, незважаючи на неухильні зусилля держави, міжнародних і національних неурядових організацій ще не має тенденції до стабілізації. Масштаби епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні продовжують зростати.

Станом на 1 січня 2008 року за офіційними даними в Україні зареєстровано понад 122 тис. випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі майже 22,5 тис. випадків захворювання на СНІД та 12,5 тис. випадків смерті від захворювань, обумовлених СНІДом.

"Протягом 2007 року в країні зареєстровано понад 17,5 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції, що становить 38,0 на 100 тис. населення. Незважаючи на реалізацію комплексу заходів, спрямованих на призупинення епідемії ВІЛ-інфекції, темпи приросту залишаються доволі високими. Кількість нових випадків ВІЛ-інфекції у 2006 році в порівнянні з 2005 роком зросла на 17 %, а в 2007 році у порівнянні з попереднім роком рівень приросту склав 10 %", - проінформував голова Комітету.

Всі регіони України сьогодні залучені до епідемії ВІЛ-інфекції. Найбільш високі показники поширеності ВІЛ-інфекції продовжують реєструватися у південно-східних регіонах країни. В Одеській та Дніпропетровській областях цей показник становить 414,2, у Донецькій області - 395,6, у Миколаївській області - 378,9, у м. Севастополь - 309,4, в Автономній республіці Крим - 239,1, у м. Київ - 194,4.

Особливе занепокоєння викликає активне залучення в епідемію СНІДу центральних регіонів України, які до нинішнього часу вважалися епідемічно благополучними: Вінницька, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Полтавська області.

Погіршення ситуації із захворюванням на ВіЛ-інфекцію та зростання кількості хворих на СНІД обумовлена низкою соціально-економічних та медичних причин. Провідними є зниження загального рівня життя, недосконала система інформування населення з питань запобігання ВІЛ-інфекції, недостатнє фінансування заходів профілактики та лікування, невідповідність наявної інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам поширення епідемії.