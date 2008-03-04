В Італії помер знаменитий тенор Джузеппе ді Стефано

У місті Санта-Марія недалеко від Мілана в понеділок у віці 86 років помер знаменитий італійський тенор Джузеппе ді Стефано (Giuseppe di Stefano), повідомляє агентство AP. Ді Стефано, відомий своїм оксамитовим тембром голосу, був частим партнером оперної діви Марії Каллас, з якою виступав як в багатьох операх на сцені, так і на записах, зроблених в період розквіту кар`єри Каллас у 1950-х роках.

Ді Стефано народився в 1921 році в одному з сіцілійських сіл. Його дебют на оперній сцені відбувся в 1946 році в опері Жюля Массне "Манон", де він співав партію кавалера Де Гріє. Уже в 1947 році ді Стефано вперше виступив на сцені театру "Ла Скала". Згодом, до завершення кар`єри в 1992 році, тенор виступав у кращих оперних театрах по всьому світу – в Нью-Йорку, Відні та Берліні.

У листопаді 2004 року на дім ді Стефано в Кенії було здійснено напад, у результаті якого знаменитий тенор одержав важкі травми. Ці травми, за словами дружини ді Стефано Моніки Керт (Monika Curth), і стали причиною його смерті.

Похорони Джузеппе ді Стефано відбудуться у Санта-Марії в середу.

Lenta.ru