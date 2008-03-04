В Італії помер знаменитий тенор Джузеппе ді Стефано
09:15, 04 березня 2008Культура
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Частий партнер оперної діви Марії Каллас
|Джузеппе ді Стефано
Ді Стефано народився в 1921 році в одному з сіцілійських сіл. Його дебют на оперній сцені відбувся в 1946 році в опері Жюля Массне "Манон", де він співав партію кавалера Де Гріє. Уже в 1947 році ді Стефано вперше виступив на сцені театру "Ла Скала". Згодом, до завершення кар`єри в 1992 році, тенор виступав у кращих оперних театрах по всьому світу – в Нью-Йорку, Відні та Берліні.
У листопаді 2004 року на дім ді Стефано в Кенії було здійснено напад, у результаті якого знаменитий тенор одержав важкі травми. Ці травми, за словами дружини ді Стефано Моніки Керт (Monika Curth), і стали причиною його смерті.
Похорони Джузеппе ді Стефано відбудуться у Санта-Марії в середу.
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